Vince Carter ficou conhecido como 'rei das enterradas' na NBADavid Dow / AFP

Publicado 14/10/2024 11:18

Rio - Vince Carter foi eternizado no Hall da Fama do basquete. A cerimônia realizada neste domingo (13), em Springfield, Massachusetts, onde o esporte foi criado em 1891, o "rei das enterradas" escolheu ser eternizado como ex-jogador do Toronto Raptors, franquia canadense em que foi escolhido e atuou por seis temporadas na NBA, a liga norte-americana de basquete.

O ex-ala-pivô é considerado como um dos principais responsáveis pelo sucesso de franquias do Canadá na NBA. Vince Carter colocou o Toronto Raptors no radar e ajudou a franquia se estabilizar na liga. O Raptors entrou na liga norte-americana na expansão de 1995, junto com o então Vancouver Grizzlies. Atualmente, o Grizzlies está em Memphis, enquanto o Raptors é o único representante canadense.

Vince Carter atuou na NBA por 22 temporadas. O ex-ala-pivô se aposentou com médias de 16,7 pontos, 4,3 rebotes e 3,1 assistências por jogo. Além disso, Carter foi selecionado oito vezes para o Jogo das Estrelas e fez parte duas vezes da seleção da temporada. Ele defendeu o Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Atlanta Hawks.

A cerimônia também ficou marcada por homenagens a Jerry West, que recebeu sua terceira indicação e foi nomeado desta vez como dirigente. Eternizado como jogador e atleta olímpico, West foi nomeado pela contribuição para o esporte como dirigente do Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. O ex-jogador e dirigente, que inspirou o logo da NBA, faleceu neste ano, aos 86 anos.

Além de Vince Carter e Jerry West, outras duas lendas da NBA foram eternizadas no Hall da Fama. Michael Cooper, que jogou com Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar nos Lakers nos anos 1980 e foi oito vezes eleito o melhor defensor da liga, e Chauncey Billups, campeão da NBA com o Detroit Pistons em 2004, também foram nomeados.