Troféu do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/10/2024 09:00 | Atualizado 14/10/2024 09:02

Rio - O Brasileirão é uma das ligas mais fortes do mundo. O levantamento da "Opta", uma empresa especializada em estatísticas esportivas, apontou o Campeonato Brasileiro como a sexta liga mais forte. É a melhor colocação de uma liga não europeia no ranking, que é liderado pelo Campeonato Inglês.

O levantamento leva em consideração o desempenho dos clubes dessas ligas. Ao todo, foram analisados mais de 13 mil clubes. O Brasileirão registrou 80,1 pontos e ficou à frente de ligas de países como Portugal e Holanda. Além da liga brasileira, a Liga Profesional, da Argentina, aparece em 10º lugar.

Nos últimos cinco anos, o futebol brasileiro tem dominado a América do Sul com cinco títulos consecutivos na Libertadores. O Brasil, inclusive, é o único país com três representantes garantidos no Mundial de 2025 (Palmeiras, Flamengo e Fluminense). Botafogo ou Atlético-MG podem aumentar a lista.

O ranking da "Opta" é liderado pelo Campeonato Inglês, que somou 87,9 pontos. Os campeonatos da Itália e Alemanha completam o pódio, seguidos por Espanha e França, que aparecem à frente do Brasil. As ligas da Bélgica, Estados Unidos e a segunda divisão da Inglaterra, além da Argentina, completam o top 10.

Melhores ligas do mundo:

1) Premier League (Inglaterra) - 87,9 pontos

2) Serie A (Itália) - 86,2

3) Bundesliga (Alemanha) - 86,2

4) La Liga (Espanha) - 85,1

5) Ligue 1 (França) - 85,1

6) Brasileirão (Brasil) - 80,1

7) Jupiler Pro League (Bélgica) - 79,2

8) Major League Soccer (Estados Unidos) - 78,2

9) Championship (Inglaterra) - 77,6

10) Liga Profesional (Argentina) - 77,5