Washington Olivetto era torcedor do CorinthiansDivulgação / Corinthians

14/10/2024

O publicitário Washington Olivetto foi o criador da identidade visual de uma das maiores campanhas de propaganda na história do futebol brasileiro. Torcedor apaixonado do Corinthians , ele assumiu a vice-presidência de marketing do clube em 1982 e criou o nome Democracia Corinthiana, movimento que desafiou a ditadura militar, vigente no país entre 1964 e 1985, e a sua logomarca.

A origem da manifestação teve início com os jogadores Sócrates, Casagrande e Wladimir, que divulgavam, no início dos anos 1980, ideologias ressaltando a importância do sistema democrático. A partir de uma iniciativa deles, que contou com o apoio do então presidente Waldemar Pires, o time paulista iniciou, em 1982, um modelo de gestão baseado na igualdade de opiniões que durou até 1984.

Assim, todos os funcionários do clube, atletas ou não, de roupeiros a sócios, tinham o mesmo peso na definição de assuntos como regras internas, locais de concentrações ou escalações. O conceito de decisão em grupo se contrapôs ao regime militar na época e gerou resultados dentro de campo, pois o Corinthians foi campeão paulista em 1982 e 1983.

Olivetto, que morreu neste domingo (13) , foi o responsável por idealizar a identidade do movimento. O publicitário teve a ideia para o nome quando participou de um debate na Pontífica Universidade Católica (PUC) de São Paulo, em 1982, com jogadores.

"Um dia fomos fazer bate-papo com estudantes da PUC. Eu, sócrates, Adilson, Wladimir. Mediador era o Juca Kfouri. Nós falavamos um pouco daquele projeto, que para nós era liberdade com responsabilidade. Uma hora Juca disse: 'Se eu entendi isso que estão fazendo, é uma democracia de corintianos'. Na hora eu falei 'achei o nome' e escrevi em um papel", contou em entrevista à "Central do Timão", transmitida em 2021.

A logomarca do movimento, estampada nos uniformes dos jogadores em algumas partidas, também foi criação do publicitário. Ele se inspirou na estética da Coca-Cola e utilizou elementos que se assemelhavam com o MDB, partido que fazia oposição ao Arena na época do regime.

Morre Washington Olivetto

Washington Olivetto morreu neste domingo aos 73 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo.