Sob o comando de Dorival Júnior, Brasil disputou dois jogos em setembro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/10/2024 09:56

Brasília - O técnico Dorival Júnior deve ganhar mais um desfalque para a partida do Brasil contra o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O atacante Gabriel Martinelli sofreu um edema muscular na panturrilha direita e é dúvida para o jogo.

Martinelli sentiu o problema durante o treino do último domingo (13). Mais tarde, exames confirmaram a presença de um pequeno edema no local. O jogador do Arsenal fará fisioterapia para tentar ficar à disposição na partida em Brasília.

Caso a ausência de Martinelli se confirme, será o sexto desfalque da Seleção por lesão desde o início da Data Fifa. Alisson, Bremer, Militão, Guilherme Arana e Vini Jr estavam na convocação inicial, mas precisaram ser substituídos por Dorival após se machucarem. Além disso, Lucas Paquetá cumprirá suspensão pelo segundo amarelo no duelo com o Peru.

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias na América do Sul, com 13 pontos.