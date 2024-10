Ligas europeias e sindicato de jogadores denunciaram a Fifa - Divulgação/European League

Publicado 14/10/2024 13:15

Representantes das grandes ligas europeias e a FifPro, sindicato internacional dos jogadores, denunciaram a Fifa alegando abusos na montagem do calendário mundial. Ela foi feita à Comissão Europeia nesta segunda-feira (14) e detalhada em entrevista coletiva pelos dirigentes envolvidos na ação.

Uma das principais queixas é a presença do novo Mundial de Clubes, que será disputado no meio de 2025. O aumento da fase de classificação da Liga dos Campeões e a disputa da Liga das Nações também motivaram a insatisfação, mesmo que a Uefa não tenha sido alvo da denúncia.

"Nossa queixa para a Comissão Europeia é clara: a Fifa está abusando de seu poder de ditar o calendário de jogos internacionais e expandir suas próprias competições. E, assim, aumentar suas próprias receitas", disse David Terrier, presidente da FifPro na Europa.

As movimentações visam que a Fifa tenha ao lado os clubes para definição do calendário. Muitas reclamações dão conta de extrema fadiga por parte dos atletas, aumento do número de lesões e situações prejudiciais às equipes.

"Estamos chegando a um ponto crítico. Os jogadores nos dizem que o futebol é jogado demais e que há uma expansão constante. A Premier League não mudou de formato. O que mudou nas últimas décadas foi o progresso das competições internacionais e das regionais de futebol", comentou Richard Masters, CEO da Premier League.

A European League representa interesses de 39 ligas profissionais de futebol, em 33 países. A La Liga, o Campeonato Espanhol, ainda que não faça parte do grupo, também se juntou para denunciar a entidade máxima.