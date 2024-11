Larissa Riquelme foi musa da Copa de 2010 e ainda encanta muitos seguidores nas redes sociais - Reprodução de Instagram

Larissa Riquelme foi musa da Copa de 2010 e ainda encanta muitos seguidores nas redes sociaisReprodução de Instagram

Publicado 02/11/2024 08:18

A Musa da Copa de 2010 Larissa Riquelme está com 39 anos e recentemente postou nas redes sociais um texto sobre a idade para as mulheres. A bela paraguaia ressaltou a importância da pessoa se sentir e se ver bem, sem se preocupar com o que os outros dizem.



fotogaleria

"À medida que os anos passam, nos sentimos cada vez mais bonitas e maduras. 'Os números não importam, o que realmente importa é como nos sentimos, como nos vemos, como nos amamos e nos valorizamos'. Não importa quantas vezes eles digam o contrário ou te chamem de 'velha'. O importante é como você se sente, como você se vê", postou.



"A única coisa que importa são os seus sentimentos e como você se olha no espelho. Que quando você olha para você se sente única, se sente linda. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário!".



Larissa Riquelme fez sucesso na Copa de 2010 ao chamar a atenção e aparecer na arquibancada com o celular no meio do seios, em uma roupa bem decotada com as cores do Paraguai. Naquela época já era modelo de sucesso no país e prometeu posar nua se a seleção chegasse à fase semifinal.



Hoje ela trabalha em uma emissora de TV, além de postar conteúdos no OnlyFans. Recentemente ela tirou diploma em marketing digital.