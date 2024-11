Musa do OnlyFans, Mari Reis trocou fisiculturismo para trabalhar com conteúdo adulto - Reprodução / Instagram

Musa do OnlyFans, Mari Reis trocou fisiculturismo para trabalhar com conteúdo adultoReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2024 10:16

A ex-atleta de fisiculturismo e musa fitness Mari Reis contou que registrou um boletim de ocorrência contra um tarado que deixou um bilhete com teor sexual em seu carro. A influenciadora que faz sucesso no OnlyFans e no Privacy desabafou sobre o ocorrido.



fotogaleria

"Isso é carência, demência, ou só falta de noção mesmo? O ser humano está cada dia mais doente. Acabo de me deparar com ISSO no meu carro, mas as providências já estão sendo tomadas", postou.





Segundo Mari Reis, que é pentacampeã estadual e campeã brasileira de fisiculturismo na categoria 'Welness', o tarado deixou o bilhete no carro que estava no estacionamento da academia, em Campinas (SP).

A mensagem anônima dizia: "Você é gostosa pra c... Passei o p... na sua maçaneta! =)".



Irritada, ela prestou queixa no 13º Distrito Policial, em Campinas. "Já fui orientada pela Polícia Militar como proceder, registrei o Boletim de Ocorrência. Logo ele será encontrado! Não consigo acreditar que isso aconteceu. Fiquei chocada! Juro, gente!".