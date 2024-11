Além da Copa do Brasil, Gabriel Milito está na final da Libertadores - Pedro Souza / Atletico

Publicado 09/11/2024 14:20

Rio - O Flamengo largou na frente na final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Rubro-Negro enfrenta o Atlético-MG neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, e pode perder por até um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato da competição nacional. O time mineiro, no entanto, ainda acredita que é possível reverter o cenário e tem treinado todas as possibilidades.

O técnico Gabriel Milito comandou a última atividade antes da decisão, neste sábado (9), na Cidade do Galo. O treinador argentino fez mudanças na equipe, colocando Guilherme Arana de volta na lateral esquerda e Zaracho ao lado de Hulk e Paulinho no ataque. Além disso, o Atlético-MG também fez um treinamento com foco em cobranças de pênaltis.

O Atlético-MG deve ir a campo contra o Flamengo escalado com: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana e Zaracho; Paulinho e Hulk.