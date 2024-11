João Pedro marcou na vitória do Brighton sobre o Manchester City - Glyn Kirk / AFP

Publicado 09/11/2024 21:02

Rio - João Pedro brilhou no Campeonato Inglês. O brasileiro, de 23 anos, entrou no segundo tempo contra o Manchester City, neste sábado (9), e foi decisivo para a vitória por 2 a 1, de virada, pela 11ª rodada. Foi a quarta derrota consecutiva do City na temporada, que sofre com uma crise também nos bastidores.

O Manchester City saiu na frente do placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Haaland. Porém, o jogo era duro. O City teve mais volume, mas diminuiu o ritmo na etapa final. Assim começou a brilhar a estrela de João Pedro. O brasileiro entrou em campo aos 20 minutos e empatou o duelo aos 33.

O oportunismo de João Pedro trouxe esperança para o Brighton, que virou o placar cinco minutos depois. O camisa 9 deu assistência para Matthew O’Riley balançar as redes e garantir a vitória, completando assim uma tarde especial com duas participações em gols.

Com a vitória, o Brighton subiu para o quarto lugar, com 19 pontos. Já o Manchester City segue em segundo com 23, mas viu o Liverpool abrir cinco de vantagem na liderança. O City volta a campo contra o Tottenham, dia 23, às 14h30 (de Brasília), em casa, enquanto o Brighton visita o Bournemouth, no mesmo dia, às 12h.