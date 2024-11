A Arena MRV é a casa do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

A Arena MRV é a casa do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 11/11/2024 18:07 | Atualizado 11/11/2024 22:16

Flamengo, no último domingo (10), foram denunciados pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O pedido é pela interdição do estádio até o julgamento do caso. Rio - Os atos de violência da torcida atleticana na Arena MRV, na final da Copa do Brasil, contra o, no último domingo (10), foram denunciados pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O pedido é pela interdição do estádio até o julgamento do caso.

Até o julgamento desta denúncia, ainda em data marcada, a Procuradoria deseja que a Arena MRV seja fechada eque o Atlético-MG mande seus jogos em outro estádio, sem a presença de torcedores. No dia 20, o Galo recebe o Botafogo pela 34ª rodada do Brasileirão em Belo Horizonte.

O Galo foi enquadrado nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De acordo com o artigo 211, clubes que não garantirem a infraestrutura necessária para a segurança em seus estádios podem ser multados em até R$ 100 mil e ter seus estádios interditados.

Já o artigo 213 estabelece uma penalidade para os clubes que não tomarem as medidas necessárias para evitar e punir atos de violência, como invasões de campo e arremesso de objetos, em seus estádios. A punição pode incluir a perda do mando de campo por até dez partidas, além de multa de até R$ 100 mil.



Na súmula do jogo, o árbitro da partida, Raphael Claus, citou todos as infrações cometidas pela torcida do Galo.



"Informo que durante a partida aos 12 minutos e aos 50 minutos foi colocado um laser no rosto do goleiro visitante, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Foram arremessadas bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindas da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante", relatou o árbitro.

O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, que trabalhava no campo, foi atingido no pé por uma bomba, e precisou passar por cirurgia. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o episódio.