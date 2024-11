Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 12/11/2024 13:46

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos, abordou o seu futuro na carreira após receber o "Quinas de Platina", prêmio concedido para jogadores célebres pela Federação Portuguesa. Ao abordar o seu futuro, o jogador afirmou que deseja fazer mil gols, porém, ressaltou um feito que já obteve.

"Mal posso esperar para ver o que minhas pernas têm a me oferecer nos próximos anos. Se o gol 1000 acontecer, tudo bem… mas se não acontecer, já sou o maior artilheiro da história em jogos oficiais", disse.

Cristiano Ronaldo anotou 907 gols na carreira. Pelé, o Rei do Futebol, e atleta que mais balançou as redes na história do esporte, fez 767 gols em 812 partidas em jogos oficiais. No tempo do Atleta do Século, as equipes faziam mais jogos amistosos. No total, o tricampeão mundial com a seleção brasileira fez 1283 gols em 1363 jogos.

Além de CR7, outro jogador que em jogos oficiais fez mais gols que o Rei do Futebol foi Lionel Messi. O argentino tem 846 gols em sua carreira. Romário, que também marcou mais de mil gols, em jogos oficiais, anotou 756 bolas nas redes.