Ben Yedder está sem clube desde que deixou o Monaco, da França - Sebastien Salom-Gomis / AFP

Publicado 12/11/2024 12:28 | Atualizado 12/11/2024 12:57

A Justiça da França condenou Wissam Ben Yedder a dois anos de prisão ao considerá-lo culpado das acusação de estupro, tentativa de estupro e agressão sexual. O jogador de 34 anos ainda terá de pagar 6,5 mil euros (R$ 39,9 mil) à vítima, uma jovem.

O resultado do julgamento saiu nesta terça-feira, no Tribunal de Nice. Além de Yedder, o irmão de 25 anos também responde pelo mesmo caso, que aconteceu em 10 de julho, segundo a acusação.



Apesar da punição, ele não terá de cumprir a pena na prisão. Além disso, teve a carteira de motorista suspensa por seis meses, por dirigir embriagado.

O jogador está sem clubes desde o fim de junho quando acabou o contrato com o Monaco. Ele chegou a ser detido pela polícia francesa no dia do crime, ao ser parado em estado de embriaguez, segundo o jornal 'L'Equipe'.



A agressão sexual ocorreu dentro do veículo, próximo à casa onde mora. À espera do julgamento, ele ficou em liberdade, mas proibido de sair da região dos Alpes Marítimos, entre outras proibições.



Essa é a segunda condenação de Ben Yedder. Em 2023, o Tribunal de Sevilha o puniu a seis meses e um dia de prisão por delito fiscal quando jogava na Espanha. O jogador fez um acordo e a pena foi suspensa.