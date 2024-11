Priscila Tantão é musa do Atlético-GO e faz sucesso nas redes sociais com fotos sensuais - Divulgação /Luís Vitor Paixão / Ag. Império Digital

Publicado 16/11/2024 12:03 | Atualizado 16/11/2024 12:37

Priscila Tantão representa o Atlético-GO no concurso Musa do Brasileirão e diz estar em uma nova fase. Com fotos cheia de sensualidade que fazem sucesso no Instagram, a morena arranca suspiros dos internautas e muitos elogios nos comentários.



"Não se esqueça que nunca é tarde para se reencontrar, se permitir, voltar a se amar. Espero que, assim como eu, você se reencontre e possa viver isso também algum dia. Só assim entenderá na real como é a sensação de resgatar a sua essência e ser feliz com a sua própria companhia", postou Priscila nas redes sociais.



"Grandona" e "gostosona" são algumas das mensagens que ela recebe nas potagens. Além de fotos ela compartilha um pouco da rotina intensa de preparação para o concurso e mostra um pouco de dia a dia.

"Ser Musa vai além de um título… é assumir de fato o mulherão que existe em você sem medo de julgamentos. É mergulhar em uma jornada de autoconhecimento, amor próprio e autoestima", postou.