Rubens Lopes é o presidente da Ferj - Úrsula Nery / Agência FERJ

Publicado 23/11/2024 09:30

Rio - A tabela do Campeonato Carioca de 2025 será definida na próxima terça-feira (26). A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou o sorteio para o Arbitral do Estadual da Série A em evento a ser realizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O evento contará com a presença dos dirigentes dos 12 clubes participantes: Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.

A tendência é de início da competição logo no dia 11 de janeiro devido à mudança do calendário por conta do Mundial de Clubes de 2025 - com Flamengo e Fluminense, e podendo ter o Botafogo em caso de título da Libertadores no próximo dia 30. A final seria no dia 26 de março, três dias antes da abertura do Brasileirão.

Temas do Arbitral do Estadual Série A:

1 – Regulamento Específico do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2025.

2 – Sorteio da Tabela do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2025.

3 – Assuntos gerais.