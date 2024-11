Gabigol deve ser jogador do Cruzeiro em 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/11/2024 21:13

Rio - O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, minimizou a demora para o clube confirmar a contratação de Gabigol para 2025. Durante o evento da CBF Academy, realizado nesta terça-feira (26), o dirigente explicou que o clube ainda adota cautela, já que o acerto é verbal e ainda não há nada assinado com o atacante.

"Foi uma situação que pegou a gente de surpresa, também da maneira que foi colocada, cravando um posicionamento de o Gabigol já ser do Cruzeiro. A gente não tem absolutamente nada assinado, o que temos é um desejo. É um jogador de nível mundial, nível de seleção. A gente já escutou da parte deles que é muito bem vista a possibilidade do Cruzeiro, mas a gente só pode falar quando tiver alguma coisa assinada", declarou Mattos.

Apesar da concorrência, o CEO do Cruzeiro afirmou que o clube segue tranquilo em relação ao desfecho da negociação com Gabigol.



Apesar da concorrência, o CEO do Cruzeiro afirmou que o clube segue tranquilo em relação ao desfecho da negociação com Gabigol.

"A gente sabe que não é só o Cruzeiro que tem esse interesse, não só Brasil, como fora também. Por tudo que ele construiu de carreira, por tudo que ele representa ainda como ídolo de um dos clubes gigantescos que é o Flamengo, por tudo que ele pode agregar de valor dentro e fora de campo. Se der certo, será maravilhoso, mas se não der, o mundo não vai acabar e o Cruzeiro vai tentar buscar outras situações", completou.

Após o título da Copa do Brasil, Gabigol confirmou que deixará o Flamengo no fim do ano. Apesar do Cruzeiro ser o destino mais provável, o Santos segue sonhando com a contratação do atacante.