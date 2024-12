Alisson é goleiro da seleção brasileira e do Liverpool - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 09/12/2024 20:05

Inglaterra - Depois de dois meses, Alisson está de voltará ao time titular do Liverpool nesta terça-feira (10). O treinador dos Reds, Arne Slot, informou que o goleiro brasileiro se recuperou de lesão e estará entre os 11 iniciais no confronto diante do Girona, no Estádio Montilivi, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, às 13h30 (de Brasília).

Alisson sofreu uma lesão na coxa direita, no início de outubro, em partida contra o Crystal Palace, pela Premier League. Na época, Arne Slot já previa algumas semanas de recuperação.

Por causa da contusão, ele também foi desconvocado da seleção brasileira, perdendo dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra a Venezuela (14 de novembro) e contra o Uruguai (19 de novembro).

Com o goleiro brasileiro fora de ação por 11 jogos, o inglês Kelleher assumiu a posição. A equipe ficou invicta no período, com nove vitórias e dois empates, e ele até defendeu pênalti de Mbappé.