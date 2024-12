Matheus Martins deixou o Fluminense em 2022 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2024 19:35

"Tenho uma gratidão enorme pelo Fluminense. Foi o clube que me revelou. Fiz a base toda lá, ainda tenho amigos lá. Graças a Deus que eles continuaram na Série A", disse Matheus Martins à 'BTB Sports'.

O jovem de 21 anos subiu ao profissional do Flu em 2021, mas logo no ano seguinte foi negociado com a Udinese, da Itália, por 9 milhões de euros (quase R$ 50 milhões, na cotação da época), entre valores fixos e bônus. Ele, no entanto, nunca chegou a vestir a camisa do clube, já que foi emprestado na sequência para o Watford, da Inglaterra, que possui o mesmo dono dos italianos.

Em junho deste ano, o Botafogo acertou sua contratação. Por lá, apesar de ser reserva, contribuiu de forma importante na campanha do título da Libertadores do rival, já que foi ele que cobrou o último pênalti na disputa com o São Paulo por uma vaga nas semis do torneio continental.