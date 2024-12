Real Madrid empatou com Rayo Vallecano por 3 a 3 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Real Madrid empatou com Rayo Vallecano por 3 a 3Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 14/12/2024 19:00

Rio - Em jogo eletrizante, o Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano por 3 a 3, neste sábado (14), em Vallecas, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue chegou a perder por 2 a 0 e buscou a virada com direito a gol de Rodrygo, mas cedeu o empate e perdeu a chance de assumir a liderança.

O jogo foi equilibrado. O Rayo Vallecano abriu 2 a 0 com gols de Unai López, aos quatro, e Abdul Mumin, aos 36, mas sofreu um apagão nos minutos finais do primeiro tempo. Valverde descontou para o Real Madrid aos 39, enquanto Bellingham empatou aos 45 e aumentou a esperança do gigante espanhol.

Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, mas com menos chances. O Real Madrid voltou embalado pela reação no primeiro tempo e virou com o Rodrigo, aos 11, e assumiu temporariamente a liderança. Porém, o Rayo Vallecano conseguiu arrancar um empate aos 19, com Palazón, e ajudou o Barcelona.

Com o empate, o Real Madrid chega a 37 pontos e perdeu a chance de assumir a liderança, que segue com o Barcelona, com 38. O time merengue volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, pela final do Intercontinental.