Vini Jr será denunciado por responder provocação da torcida do Rayo Vallecano - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Vini Jr será denunciado por responder provocação da torcida do Rayo VallecanoPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 16/12/2024 11:20

Rio - A La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, denunciará Vini Jr por responder as provocações da torcida do Rayo Vallecano, no último sábado (14), pela 17ª rodada. O atacante brasileiro reagiu aos gritos de "bola de praia" respondendo com gestos em alusão aos rebaixamentos do adversário para a segunda divisão espanhola. Ambas ações serão denunciadas ao Comitê Disciplinar.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Vini reage gesticulando em direção aos torcedores do Rayo Vallecano que estavam próximos do túnel para o vestiário. O atacante fez o número 2 com as mãos, em alusão ao rebaixamento para a segunda divisão, e disse que o time de Vallecas iria cair. O presidente do Rayo Vallecano rebateu o jogador.

"Os jogadores de futebol devem ser profissionais e estas atitudes em relação ao público não devem ser tomadas, é a minha humilde opinião porque podem desencadear outras coisas", disse Raúl Martín Presa em entrevista ao programa "Tiempo de Juego", da rádio espanhola COPE.

Após ser o protagonista do Real Madrid na conquista dos títulos da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha, com direito a gols decisivos em finais, Vini Jr despontou como o favorito para conquistar a Bola de Ouro. Os torcedores fizeram coro com gritos de "Vini, Bola de Ouro" nos últimos meses, mas o espanhol Rodri, do Manchester City, levou o prêmio.

Com isso, os rivais aproveitaram o cântico da torcida do Real Madrid para fazer uma versão debochada, com alusão às praias do Rio de Janeiro, onde Vini Jr nasceu. Não foi a primeira vez que o brasileiro ouviu gritos de "Vini, Bola de Praia" após a derrota para Rodri. O caso se repetiu nos jogos contra Barcelona e Atlético de Madrid. Dessa vez, ele reagiu na saída de campo.

"Tem que ver, porque o povo se comportou de maneira muito educada. Mas se alguém, diante de uma provocação, disser algo inapropriado ou atirar um objeto que eles estão carregando inapropriados. Bem, então eles vão gerar uma punição para o Rayo. E que culpa o Rayo pode ter por isso?", completou.

O Real Madrid empatou com o Rayo Vallecano por 3 a 3 e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. O resultado ainda custou o segundo lugar, já que o Atlético de Madrid venceu. O time merengue é o terceiro colocado com 37 pontos, enquanto a equipe de Vallecas ocupa o 13º lugar, com 20, e está ameaçada pelo rebaixamento.