Mal em clubes, James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América de 2024 - AFP

Mal em clubes, James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América de 2024AFP

Publicado 06/01/2025 14:20 | Atualizado 06/01/2025 15:40

Depois de uma passagem frustrante pelo São Paulo, James Rodríguez pode encerrar sem brilho mais uma trajetória por outro clube. O jogador colombiano tem o futuro incerto no Rayo Vallecano, da Espanha, e pode aparecer no futebol argentino nos próximos dias.



James havia sido anunciado pelo clube espanhol no fim de agosto, depois de vestir a camisa do São Paulo. No time europeu, o meia também não conseguiu se firmar. Pelo Rayo Vallecano, foram apenas sete partidas, sem nenhum gol marcado e apenas uma assistência.



A rescisão de contrato com a equipe espanhola não está descartada. De acordo com o jornal argentino 'Olé', o Boca Juniors já mira a contratação de James Rodríguez para a atual temporada.



O técnico do Boca, Fernando Gago, prioriza a chegada de um meia canhoto ao clube argentino. Nesse cenário, James Rodríguez entrou no radar do time de Buenos Aires. Segundo o Olé, a possível contratação de James seria uma resposta do Boca, que tem sido tímido na atual janela de transferências.



O periódico ainda destaca que o Boca Juniors poderia oferecer protagonismo para James Rodríguez nas disputas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes deste ano.



Em meados de novembro, James esteve com a seleção da Colômbia no CT do Boca Juniors. O jogador, inclusive, ganhou uma camisa da equipe argentina e posou para fotos segurando o uniforme. Na época, Mauricio Serna, dirigente do Boca, disse que seria "um sonho" ter James Rodríguez no time argentino.