Flor Maldonado é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 17:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, abordou sua relação com seus seguidores no Instagram. A beldade afirmou que gosta de estimular bastante o contato com seus fãs e que já recebeu convites para lá de picantes.

"Um pouco, sempre gosto de brincar com meus seguidores e como eles são criativos com os elogios. Então posso dizer que eles fazem o meu dia inteiro. Alguns até me ofereceram sua piscina para que ficasse com uma marquinha de sol", contou em entrevista ao portal "Popular".

Flor disse não se incomodar com esse tipo de abordagem e também contou que gosta de ser desejada pelos seus seguidores.

"Explodo de sensualidade a cada passinho que dou, não passo despercebida por ninguém e gosto disso, pois que mulher não gosta de se sentir desejada e atraída por muitos?", opinou.