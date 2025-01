Endrick ainda tenta buscar seu espaço no Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 06/01/2025 19:48

Rio - Endrick voltou a ser titular do Real Madrid nesta segunda-feira (6) após três meses. Porém, apesar da goleada por 5 a 0 da equipe comandada por Carlo Ancelotti, pela Copa do Rei , o brasileiro passou em branco.

Sua atuação foi avaliada como nota seis pelo jornal espanhol 'As', que o considerou como "ansioso e individualista" no duelo. Segundo o periódico, o atacante teve boa conexão com Brahim Díaz e só.

''Sua mira falha. Deixou Guler sozinho na frente do goleiro. Depois foi ele quem enfrentou o goleiro sem sucesso, acertando o chute no peito do adversário'', avaliou o veículo sobre o primeiro tempo de Endrick.

''Boa conexão com Brahim. Tirando esse detalhe, ele era muito precipitado e até individualista, com a sensação de estar ansioso por um gol'', completou o 'As' sobre o segundo tempo do atacante.

A ponderação do jornal sobre Endrick estar ansioso por um gol se dá pelo fato do jogador estar desde setembro sem balançar as redes. Nos últimos meses, recebeu poucas oportunidades de Carlo Ancelotti, que foi questionado em diversas ocasiões sobre o assunto. O atleta, inclusive, foi apontado como uma das decepções do Campeonato Espanhol em 2024

O brasileiro contabiliza 16 partidas com o Real Madrid na temporada, com dois gols marcados. Ele balançou as redes contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Stuttgart, pela Liga dos Campeões.