Endrick - AFP

Endrick AFP

Publicado 29/12/2024 16:00

Rio - Endrick ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial no Real Madrid. Com pouco espaço com o técnico Carlo Ancelotti, o jogador brasileiro foi listado pelo jornal "Marca" como uma das dez maiores decepções do Campeonato Espanhol em 2024.

O Campeonato Espanhol se aproxima da última rodada do primeiro turno. Endrick entrou em campo em 12 de 18 jogos possíveis e marcou apenas um gol, além de colaborar com uma assistência. Entretanto, ele tem uma média de apenas 6,8 minutos por partida.

Ao todo, Endrick soma 82 minutos em campo pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol em 2024 — menos tempo do que uma partida completa. A falta de oportunidades para o brasileiro já foi questionada ao técnico Carlo Ancelotti, que desconversou sobre o tema.

Endrick também atuou em três partidas da Liga dos Campeões e marcou um gol. Na competição continental, soma 78 minutos em campo — chegou a ser titular na derrota para o Lille, da França. Ao todo, tem uma média de 26 minutos por partida no torneio.

O jornal espanhol também incluiu James Rodríguez, do Rayo Vallecano, na lista. O colombiano atuou em 143 minutos e não participou de nenhum gol. Além de Endrick e James, a lista conta com Ansu Fati e De Jong, do Barcelona; Januzaj e Álvaro Valles, do Las Palmas; Iheanacho, do Sevilla; Haller, do Leganés; Saqid, do Real Sociedad; e Raul de Tomás, do Rayo Vallecano.