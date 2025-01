Incêndios em Los Angeles deixam mortos, feridos e evacuados - AFP

Publicado 09/01/2025 14:45 | Atualizado 09/01/2025 14:45

Rio - Os incêndios florestais que têm devastado comunidades inteiras no entorno de Los Angeles , nos Estados Unidos,, as ligas de basquete e futebol americano, respectivamente. O desastre já deixou cinco mortos e gerou o cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

A NBA ainda não se pronunciou sobre os próximos jogos de Lakers e Clippers, franquias de Los Angeles. Já a NFL, por sua vez, emitiu comunicado informando que está monitorando a situação e trabalha com a possibilidade de mudança de local da partida entre Minnesota Vikings e Los Angeles Rams, pela primeira rodada dos playoffs, para o Arizona.

"A prioridade da NFL é a segurança da comunidade de Los Angeles. Somos gratos pelos esforços incansáveis dos socorristas. Nossos corações estão com Los Angeles e todos os afetados pelos incêndios (...) Como em todos os jogos, existem planos de contingência caso seja necessária uma mudança de local. Nesse caso, o jogo seria disputado na noite de segunda-feira no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, se necessário", informou.

Segundo o porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, mais de mil construções foram consumidas pelas chamas e cerca de 100 mil pessoas foram afetadas, precisando evacuar e deixar as suas residências. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto que reconhece a situação na Califórnia como um desastre de grandes proporções . Existe a preocupação com o avanço do fogo para o centro da cidade.