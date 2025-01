Fabrício Bruno irá jogar no Cruzeiro - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 10/01/2025 14:01

Rio - De saída do Flamengo para o Cruzeiro, o zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, receberá um grande aumento salarial no novo clube. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o defensor irá receber algo em torno de 35% a mais que ganhava no clube carioca.

O clube receberá 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,2 milhões) à vista. Fabrício Bruno perdeu espaço no time com a chegada de Filipe Luís e deixou claro o desejo de se transferir, já que chegará como titular da zaga. Ele reencontrará Gabigol, que também foi contratado após não renovar com o ex-clube.

Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmou que a vontade de Fabrício Bruno pesou para que a negociação com o clube mineiro fosse concluída.

"O Fabrício (Bruno) é uma combinação dos fatores. O atleta não queria permanecer aqui. Ele tinha vontade, e é legítima, de ir para o Cruzeiro. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem a receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista. É um ano difícil, com taxa de juros altíssima, começar o ano com caixa recomposto é fundamental. Acho que no final das contas foi bom para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Fabrício e para todo mundo", afirmou o mandatário.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 e conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca. No total, entrou em campo em 148 jogos, fez seis gols e deu três assistências.