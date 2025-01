John Textor também é o acionista majoritário do Lyon - Divulgação/Lyon

Publicado 14/01/2025 20:06

Na última segunda-feira (13), ele disse que o presidente da entidade age como um cachorrinho diante do presidente do PSG. A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da LFP emitiu um comunicado feito pelo seu presidente, Jean Jean-Marc Mickeler, rebatendo o empresário americano, alegando que "o futebol francês merece investidores sérios". O ataque de John Textor à Liga de Futebol Profissional da França (LFP) não passou batido.A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da LFP emitiu um comunicado feito pelo seu presidente, Jean Jean-Marc Mickeler, rebatendo o empresário americano, alegando que "o futebol francês merece investidores sérios".

"O futebol francês merece investidores sérios, que respeitem as suas instituições e empenhados em trabalhar num espírito de cooperação e transparência. O respeito pelas regras existentes e o cumprimento das suas promessas serão as melhores alavancas para fortalecer o clube e, de forma mais ampla, contribuir para o crescimento do futebol profissional francês."

Além da pedida por seriedade, a DNGC cobra responsabilidade do empresário norte-americano e que o mesmo concentre suas preocupações no momento crítico do Lyon.

"Convidamos, portanto, o Sr. Textor a concentrar os seus esforços na implementação das medidas necessárias para restaurar uma situação financeira saudável. Finalmente, apelamos ao Sr. Textor para que adote uma postura de responsabilidade."

Em novembro do ano passado, a DNCG sancionou o Lyon sob a justificativa de que o clube não vinha cumprindo suas obrigações financeiras. As penalidades estabelecidas incluem a proibição de novas contratações nesta janela de transferências e a ameaça de rebaixamento, caso Textor não regularize as dívidas.



A acusação de Textor a respeito da LFP de favorecer o PSG e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, foi recebida com surpresa pelo órgão francês, que afirmou que o dono da rede multiclubes da Eagle Football não conhece o regulamento do futebol francês.



"A DNCG ficou surpreendida ao tomar conhecimento dos comentários feitos pelo Sr. John Textor, presidente do Lyon. Enquanto órgão regulador independente previsto na lei, a DNCG esforça-se por preservar o equilíbrio econômico do futebol profissional francês, com rigor e justiça no tratamento de todos os clubes afiliados, sem exceção. As declarações do Sr. Textor sobre a alegada ligação da DNCG à Liga, ou sobre o tratamento discriminatório em relação ao Lyon, demonstram uma clara e persistente falta de conhecimento das regras de funcionamento da regulação financeira do futebol profissional em França".

Em mais um trecho do comunicado, a DNGC nega ter dado tratamento injusto ao Lyon e afirma que sempre tentou dialogar de forma construtiva com o clube, esclarecendo para Textor como as leis, regras e regulamentos da Liga funcionam.



"Desde a chegada do Sr. Textor, a DNCG tem feito esforços consideráveis para estabelecer um diálogo construtivo com a nova gestão do Lyon. Dedicamos um tempo sem precedentes para ouvir, informar e responder às inúmeras solicitações do clube. As nossas equipes tiveram o cuidado de explicar as leis e regulamentos, especialmente franceses, ao mesmo tempo que esclareceram as expectativas resultantes. Lamentamos que, apesar deste apoio sem precedentes, o Sr. Textor persista em querer acreditar que a DNCG entendeu mal o seu modelo e aplicou um tratamento injusto ao Lyon".

Por fim, Jean-Marc Mickeler também afirma que a DNGC espera por um relatório que demonstre, de forma sólida, que o Lyon está agindo dentro da lei.



"Deixamos ao Sr. Textor total responsabilidade pelos comentários que fez sobre o financiamento de outros clubes (PSG). Continuamos a aguardar as análises jurídicas independentes prometidas pelo Sr. Textor, destinadas a demonstrar o cumprimento, no que diz respeito ao direito das sociedades, ao direito fiscal e à regulamentação do futebol, do financiamento de um clube pelos lucros gerados pela venda de jogadores de outro clube pertencentes à mesma estrutura multiproprietária".