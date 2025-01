Comemoração de Lucas Moura em jogo do São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 17/01/2025 15:51

Lucas Moura passou por uma situação inusitada nos Estados Unidos, onde o São Paulo realiza pré-temporada. Ele não teve como pagar as compras do mercado porque o estabelecimento não aceitava um sistema de pagamento pelo celular. Como estava sem cartão e sem dinheiro em espécie, precisou recorrer a uma família de torcedores do Tricolor Paulista. O jogador compartilhou a história por meio das redes sociais.

"Essa família quebrou um galhão pra mim ontem (risos). Fiz umas compras no mercado e lá não aceitava Apple Play, e eu estava sem cartão e sem dinheiro em espécie. Após pedirem uma foto, eu perguntei se eles poderiam pagar para mim e eu faria a transferência para eles. E a vergonha de perguntar (risos)? Gentilmente eles aceitaram. Muito obrigado pela gentileza, que Deus abençoe vocês", escreveu Lucas.

Post de Lucas Moura no story do Instagram Reprodução/Instagram @lucasmoura7

O São Paulo, aliás, será o adversário do Flamengo na FC Series, competição amistosa disputada nos Estados Unidos. A partida acontecerá no domingo, a partir das 17h (de Brasília), na Flórida.