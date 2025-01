Neymar em ação pelo Al-Hilal - AFP

Publicado 17/01/2025 18:46

São Paulo - Se vive período complicado em sua carreira longe dos gramados, Neymar pode reencontrar o futebol no clube que o projetou. O Santos intensificou as conversas com representantes do jogador buscando inicialmente um empréstimo de seis meses junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

De acordo com o site "ge", a diretoria do Peixe produziu um vídeo com a ajuda da Inteligência Artificial, narrado pelo Rei Pelé, listando motivos para que Neymar escolha voltar ao Santos. A produção emocionou Neymar pai.

As partes entendem que é o melhor para o jogador no momento. O Santos não mede esforços para repatriar o ídolo recente, seja no acordo temporário ou costurando uma transferência definitiva.