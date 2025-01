Júnior Santos posa para foto com a bandeira do Atlético-MG - Daniela Veiga / Atlético

Júnior Santos posa para foto com a bandeira do Atlético-MGDaniela Veiga / Atlético

Publicado 25/01/2025 14:24 | Atualizado 25/01/2025 14:27

Belo Horizonte - Ex-atacante do Botafogo, Júnior Santos explicou a escolha pelo Atlético-MG . Em entrevista à "Galo TV", o atacante contou como foi o primeiro contato com o clube e destacou que ficou muito interessado pela proposta. Ele lembrou do plano de carreira apresentado e que não pensou duas vezes quando o desafio se apresentou.

"Meu empresário me passou o interesse lá atrás. O Atlético fez um esforço enorme para me ter aqui. Já conversou, procurou o Botafogo. E o Cuca me mandou mensagem. Então, o Atlético me passou um plano de carreira, objetivos que o clube têm, as ambições do clube. E eu fiquei muito interessado com a proposta que recebi, com o carinho e com a confiança que os dirigentes do clube estavam me dando. Eu poder vestir uma grande camisa, um grande clube que é o Atlético-MG, as ambições do clube", disse Júnior Santos, à Galo TV.

"Eu sou um jogador movido a desafios. Foi me posto esse desafio, defender essa camisa, e não pensei duas vezes. Abracei para poder conquistar grandes coisas com essa camisa. Iniciar um projeto vitorioso, fazer parte disso, poder construir isso junto com meus companheiros. Foi um chamado que eu não poderia recusar", completou.





Passagem pelo Botafogo

Um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Libertadores de 2024, Júnior Santos fez dez gols na competição, incluindo o terceiro da vitória sobre o próprio Atlético-MG por 3 a 1, na decisão, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ele é o maior artilheiro da história do Glorioso na competição.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Sanfrecce Hiroshima, em 2022. Ele retornou ao clube japonês no ano seguinte, mas acabou comprado pelo Fortaleza.

Entretanto, permaneceu no Leão do Pici por pouco tempo e logo retornou ao Botafogo por aproximadamente 200 mil dólares. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.