O Brasil perdeu o último confronto contra a Argentina por 1 a 0, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/01/2025 16:12

Palco da final da Libertadores da América de 2024, o Estádio Mâs Monumental foi o escolhido para sediar o clássico entre Brasil e Argentina, no dia 25 de março, válido pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. As seleções não se enfrentam desde 2023, quando o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Albiceleste, no Maracanã.

O clássico acontece em um momento crucial na campanha das duas seleções. A Argentina, atual campeã mundial, tem 25 pontos e pode se isolar ainda mais na liderança da competição. Já o Brasil, que ocupa a quinta posição com 18 pontos, busca se reabilitar após empatar os dois últimos jogos das Eliminatórias.

Porém, antes do duelo, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já a Argentina joga contra o Uruguai no dia 21 de março, no Estádio Centenário, em Montevidéu.