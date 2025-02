Kayky está de volta ao Bahia - Felipe Oliveira / Bahia

Kayky está de volta ao BahiaFelipe Oliveira / Bahia

Publicado 06/02/2025 21:51 | Atualizado 06/02/2025 21:59

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Kayky, de 21 anos, está de volta ao Bahia. O jogador, que pertence ao Manchester City, será emprestado novamente ao clube baiano por uma temporada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O último clube de Kayky foi o Sparta Rotterdam, da Holanda. Esta será a segunda passagem do atacante pelo Bahia. A primeira aconteceu em 2023 e foi interrompida por uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo do jovem.

Naquela temporada, o atacante havia entrado em campo em 28 jogos, anotado quatro gols e dado cinco assistências. O retorno de Kayky ocorre justamente na época em que o Bahia negociou outro jovem revelado pelo Fluminense. O atacante Biel foi negociado com o Sporting, de Portugal.

Kayky se profissionalizou pelo Fluminense em 2021. Ele atuou em apenas 37 partidas, marcando quatro gols e dando quatro assistências. No meio da temporada, foi negociado com o Manchester City por 10 milhões de euros (R$ 61,7 milhões na cotação da época).

Considerado uma grande promessa da base tricolor, Kayky nunca conseguiu desabrochar. No clube inglês entrou em campo em apenas dois jogos pela equipe de cima. Além do Bahia, ele foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, e ao Sparta Rotterdam, da Holanda, sem muito brilho.