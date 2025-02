Cristiano Ronaldo celebra gol marcado em vitória do Al-Nassr - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 07/02/2025 14:57

Rio - O interminável Cristiano Ronaldo segue a todo vapor na busca pelo milésimo gol da carreira. O craque português marcou pela primeira vez após completar 40 anos e foi importante para a vitória do Al-Nassr sobre o Al-Fayha por 3 a 0, nesta sexta-feira (7), 19ª rodada do Campeonato Saudita. Maior contratação da janela de transferências mundial, Durán fez dois e completou o placar.

O Al-Nassr controlou as ações do jogo e não teve dificuldades para vencer. O primeiro gol parecia questão de tempo, mas aconteceu aos 22 minutos, com Durán. O jogo foi definido na etapa final quando o novo reforço do time saudita ampliou aos 29, enquanto Cristiano Ronaldo deu números finais aos 31, marcando pela primeira vez aos 40 anos e chegando a 924 na carreira.

Cristiano Ronaldo soma 29 gols em 31 jogos na temporada 2024/25. Se manter a média de quase um gol por partida, deve alcançar o milésimo gol no início de 2026. Foi a quarta vitória consecutiva do Al-Nassr. Com o resultado, o time subiu para o terceiro lugar, com 41 pontos, mas ainda distante do líder Al-Ittihad, com 49. O próximo compromisso é contra o Al-Ahli, dia 13.