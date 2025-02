James Collins - AFP

James CollinsAFP

Publicado 07/02/2025 13:13

Rio - Ex-zagueiro do Aston Villa, da Inglaterra, James Collins fez uma revelação para lá de curiosa em entrevista a Peter Crouch, ex-atacante da seleção inglesa. O defensor contou que chegou a jogar uma partida da Premier League com um pedaço de bife dentro de uma de suas chuteiras para tentar aliviar uma dor que sentia no pé.

"Eu estava no Villa e basicamente quebrei a parte superior do meu pé. Mas eu era um desses jogadores, você sabe, que quer continuar jogando, eu estava bem. Na sexta-feira anterior a esse jogo em particular, esqueci contra quem iríamos jogar e quebrei o pé", começou a contar.

"Nosso médico na época disse: 'Certo, você vai pensar que estou louco, mas vamos pegar um filme plástico e colocar um bife no topo do seu pé para aliviar a pressão, ou algo assim, do osso quebrado. Então eu joguei uma partida da Premier League com um lombo de 10 onças no topo do meu pé!", completou o ex-zagueiro.

Segundo Collins, a carne quase ficou "no ponto" ao longo da partida por conta de seu suor.

"Não podia ser um filé, eu não calçaria a chuteira. Mas estava quase pronto na metade do tempo porque eu estava suando", finalizou.