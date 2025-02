Edição de 2025 do Football Manager foi cancelada por problemas no desenvolvimento - Divulgação

Publicado 07/02/2025 12:36

Os fãs de Football Manager foram surpreendidos com o anúncio de que a edição de 2025 está cancelada e não será mais lançada. A produtora de um dos jogos mais tradicionais de futebol, a Sports Interactive, e a empresa Sega alegaram problemas no desenvolvimento para a decisão.



"Devido a uma variedade de desafios, e muitos outros que não esperávamos, nós atualmente não conseguimos alcançar o que planejávamos em áreas suficientes do jogo", afirma a empresa em comunicado.



O Football Manager 2025 estava previsto para novembro de 2024. Entretanto, diante dos problemas no desenvolvimento, passou o lançamento inicialmente para março de 2025 antes de cancelá-lo. Agora, o foco vai para a edição de 2026, prevista para o fim deste ano.



O game, criado em 1992, virou febre entre os fãs de futebol pelo fato de simular a gestão de um time. O jogador é o técnico que define táticas, realiza treinos, escala o time e também cuida da montagem do elenco, com contratações, vendas e renovações.

Diante do sucesso, a Fifa anunciou no ano passado a criação da Copa do Mundo de Football Manager.