Gabriel Popó, meia do XV de Jaú, morreu aos 26 anos - César Mantovanelli/XV de Jaú

Gabriel Popó, meia do XV de Jaú, morreu aos 26 anosCésar Mantovanelli/XV de Jaú

Publicado 17/02/2025 15:44

morte do jogador Gabriel Popó, do XV de Jaú, foi infarto agudo do miocárdio. O meia, que tinha 26 anos, faleceu no último domingo (16), após passar mal no alojamento do clube. Rio - O laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado nesta segunda-feira (17), confirmou que a causa da, foi infarto agudo do miocárdio. O meia, que tinha 26 anos, faleceu no último domingo (16), após passar mal no alojamento do clube.

Popó foi encontrado desacordado por um companheiro de clube e encaminhado à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu. Ele teve a morte constata às 9h47.

O grupo do XV de Jaú estava concentrado para encarar o União Suzano pela Série A-3 do Paulista. O jogo ocorreria às 10h (de Brasília), neste domingo. Popó não estava relacionado para a partida. Após a morte do jogador, o duelo acabou sendo adiado.

A Federação Paulista de Futebol deve indicar nos próximos dias uma nova data para a partida ser realizada. O XV de Jaú é o penúltimo colocado da Série A3, com seis pontos.

Desde que foi contratado, Gabriel Popó havia disputado apenas uma partida pelo XV de Jaú. Antes do time paulista, defendeu as camisas de Sampaio Corrêa, Sousa e Linense.