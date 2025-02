Hugo Mósca, Guilherme Schleder e Alaor Azevedo - Divulgação/CBTM

Hugo Mósca, Guilherme Schleder e Alaor AzevedoDivulgação/CBTM

Publicado 18/02/2025 18:02

Rio - A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) teve uma reunião com o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder, sobre a candidatura do Brasil para sediar o Mundial da modalidade em 2027 ou em 2029. O encontro também contou com o CEO da CBTM, Hugo Mósca, e do assessor especial Alaor Azevedo.

"Reunião muito proveitosa na qual o secretário demonstrou total interesse em trabalhar junto com a CBTM para trazer eventos nacionais e internacionais do tênis de mesa para a cidade. Demonstrou também grande interesse em retomar o projeto 'Sacando para o Futuro', iniciativa social de sucesso no passado em parceria com a Prefeitura do Rio, para massificar a modalidade nas escolas públicas", disse Mósca, ao site da CBTM.

Na reunião, as partes discutiram o apoio da Prefeitura do Rio à candidatura do Brasil. Cazaquistão, China, Estados Unidos e França, por exemplo, querem sediar a edição de 2027. Já a concorrência para 2029 tem Austrália, China, Estados Unidos e Iraque. A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) anunciará a decisão no dia 27 de maio.

"A visita foi muito positiva e a Prefeitura do Rio irá dar total apoio a esta candidatura. Conquistar um campeonato mundial para seu país com estes poderosos adversários é muito difícil. Mas estamos no páreo. Além disso, a prefeitura aceitou avaliar uma proposta para a Cidade Maravilhosa organizar o WTT Star Contender durante cinco anos, a partir de 2026", afirmou Azevedo.