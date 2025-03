Marcus Jordan é filho de Michael Jordan, considerado o maior jogador da história do basquete - Reprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 15:04

Rio - Filho do maior jogador da história do basquete, Marcus Jordan mudou o depoimento e admitiu que tem problemas com álcool e drogas. No dia 4 de fevereiro, ele foi preso em flagrante com posse de cocaína e sob efeito de álcool após se envolver em um acidente de trânsito.

Além do flagrante, Marcus Jordan ainda ofendeu os policiais durante a revista e resistiu à prisão. O filho da lenda do basquete se declarou inocente das acusações de dirigir embriagado e posse de cocaína, mas voltou atrás no discurso e admitiu ter problemas com uso de entorpecentes.

Marcus Jordan responde por três processos: acusação de posse de cocaína, por dirigir sob efeito de álcool e por resistir a um policial. Em sua defesa, os advogados afirmam que pretendem incluí-lo em um programa de intervenção educacional e tratamento de abuso de substâncias.

"O Sr. Jordan está comprometido em se tornar um membro responsável, livre de drogas e produtivo na comunidade. O programa não apenas beneficiaria Marcus pessoalmente, mas também serviria à comunidade, reduzindo a probabilidade de futuras infrações", disse o advogado no processo judicial.

Histórico de problemas

Não é a primeira vez que Marcus Jordan é preso por embriaguez. Em 2012, ele foi detido após discussão com duas mulheres em frente ao hotel, em Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos. Na época, ele foi acusado de "conduta desordeira, resistência à prisão e obstrução da Justiça".

Filho do maior jogador de basquete da história, Marcus Jordan também atuou, mas não seguiu carreira. Ele defendeu a Universidade da Flórida Central (UCF) entre 2009 e 2012. No segundo ano, revelou que gastou 50 mil dólares em casas noturnas de Las Vegas, o que gerou uma investigação, já que era menor.

Já na vida amorosa, Marcus Jordan se relacionou com Larsa Pippen, que é ex-mulher de Scottie Pippen, que foi companheiro de Michael Jordan no Chicago Bulls na década de 90. Jordan e Pippen formaram uma das maiores duplas da história da NBA, conquistaram seis títulos e se tornaram ídolos da franquia.