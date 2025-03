Jogadores do Brasil em ação durante treino no Estádio Mané Garrincha - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/03/2025 15:26

A CBF divulgou a numeração da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20), e a Argentina, na terça (25), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O responsável por vestir a camisa 9 será João Pedro, atacante do Brighton, da Inglaterra.

Ele, inclusive, será titular no duelo com os colombianos, no Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília). Dorival escalará o Brasil com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Gerson; Rodrygo, Raphinha, Vinicius Jr e João Pedro.

Na ausência de Neymar, cortado por lesão muscular na coxa esquerda , a 10 ficou com Rodrygo. Já Vini Jr usará a 7 e, Raphinha, a 11.

Confira a numeração completa do Brasil:

1- Alisson

2- Vanderson

3- Gabriel Magalhães

4- Marquinhos

5- Bruno Guimarães

6- Guilherme Arana

7- Vini Jr

8- Gerson

9- João Pedro

10- Rodrygo

11- Raphinha

12- Bento

13- Wesley

14- Murillo

15- Léo Ortiz

16- Alex Sandro

17- Joelinton

18- André

19- Endrick

20- Savinho

21- Matheus Cunha

22- Estêvão

23- Lucas Perri