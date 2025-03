Cecilio Waterman foi abraçar o ídolo Thierry Henry após marcar o gol da classificação do Panamá sobre os Estados Unidos - Reprodução de vídeo

Cecilio Waterman foi abraçar o ídolo Thierry Henry após marcar o gol da classificação do Panamá sobre os Estados UnidosReprodução de vídeo

Publicado 21/03/2025 09:49

O Panamá garantiu uma classificação histórica para a final da Liga das Nações da Concacaf ao vencer os Estados Unidos por 1 a 0, na Califórnia, com Cecilio Waterman marcando aos 49 minutos do segundo tempo. A emoção do momento fez o atacante comemorar de forma inusitada: ele correu para abraçar o ex-jogador francês Thierry Henry, que trabalhava como comentarista em um palco atrás do gol.

TU ERES MI ÍDOLO TU ERES MI ÍDOLO pic.twitter.com/q6EcfRxb4c — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

Além de Waterman, outros jogadores panamenhos foram comemorar abraçando Henry.

"Você é meu ídolo! Você é meu ídolo!", exclamou Waterman ao se aproximar do ex-jogador da seleção francesa e do Arsenal.

Aos 33 anos, Cecilio Waterman defende o Alianza Lima, do Peru, e disputará a Libertadores pelo Grupo D.

Até a estreia na competição, o atacante pode fazer história junto ao Panamá, que buscará o título contra o México, que venceu o Canadá por 2 a 0.