Lewis Hamilton bateu o recorde da pista e conquistou a primeira pole com a Ferrari no GP da ChinaDivulgação / Ferrari

Publicado 21/03/2025 09:00 | Atualizado 21/03/2025 09:08

Rio - Lewis Hamilton conseguiu o primeiro grande feito no início da passagem pela Ferrari. O heptacampeão fez a volta mais rápida da história do Circuito de Xangai, na China, e conquistou a pole position da corrida sprint, que será realizada na madrugada deste sábado (22), às 00h (de Brasília). Ele fez uma volta com a marca de 1m30s849 e ficou apenas 0s018 na frente de Max Verstappen.

Na estreia pela Ferrari, Hamilton chegou a liderar a corrida em certo momento, mas terminou em nono lugar, em Melbourne, na Austrália. Já na China, o panorama mudou. O heptacampeão desbancou as favoritas McLaren já na primeira parte da classificação, anotando a volta mais rápida. Já na última parte, fez a volta mais rápida em uma única tentativa — e bateu o recorde da pista.

Já Gabriel Bortoleto conseguiu levar a Sauber para a segunda etapa da classificação e largará em 14º lugar. Foi a segunda vez que ele conseguiu avançar de fase numa disputa de formação do grid. Além disso, o atual campeão da Fórmula 2 ficou na frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que vai largar na penúltima colocação, em 19º lugar.

Classificação da corrida sprint:

1º - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m30s849

2º - Max Verstappen (Red Bull) - 1m30s867

3º - Oscar Piastri (McLaren) - 1m30s929

4º - Charles Leclerc (Ferrari) - 1m31s057

5º - George Russell (Mercedes) - 1m31s169

6º - Lando Norris (McLaren) - 1m31s393

7º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m31s738

8º - Yuki Tsunoda (RB) - 1m31s773

9º - Alexander Albon (Williams) - 1m31s852

10º - Lance Stroll (Aston Martin) - 1m31s982

11º - Fernando Alonso (Aston Martin) - SQ2

12º - Oliver Bearman (Haas) - SQ2

13º - Carlos Sainz (Williams) - SQ2

14º - Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - SQ2

15º - Isack Hadjar (RB) - SQ2

16º - Jack Doohan (Alpine) - SQ1

17º - Pierre Gasly (Alpine) - SQ1

18º - Esteban Ocon (Haas) - SQ1

19º - Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - SQ1

20º - Liam Lawson (Red Bull) - SQ1