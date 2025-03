Bronny James é filho de LeBron James e joga no Los Angeles Lakers - Divulgação / NBA

Publicado 21/03/2025 09:25

Rio - Bronny James roubou os holofotes e chamou a atenção em sua primeira partida completa na NBA. Filho do astro LeBron James, o jovem armador foi o cestinha do Los Angeles Lakers com 17 pontos na derrota diante do Milwaukee Bucks por 118 a 89, na madrugada desta sexta-feira (21), na Califórnia.

Sem os principais astros, o Los Angeles Lakers foi presa fácil para o Milwaukee Bucks. Já no primeiro quarto, os visitantes anotaram 34 a 19 e encaminharam a vitória. No terceiro quarto, a vantagem dos visitantes chegou a ultrapassar a casa dos 20 pontos. Giannis Antetokounmpo foi o cestinha com 28 pontos.

Apesar da derrota dos Lakers, o destaque ficou por conta de Bronny. Pela primeira vez, o filho de LeBron James jogou 30 minutos e terminou a partida com 17 pontos, três rebotes e cinco assistências, sendo bastante celebrado pelos companheiros e torcedores presentes.

Bronny foi a 55ª escolha dos Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 20 anos, precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade, para entrar na liga norte-americana de basquete.

Bronny foi o cestinha dos Lakers ao lado do ala-armador Dalton Knetch. Com a derrota, a franquia caiu para o quarto lugar na Conferência Oeste com campanha de 43 vitórias e 26 derrotas. Com 13 jogos pela frente, a equipe precisa de mais duas vitórias para garantir vaga pelo menos no play-in.