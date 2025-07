Deyverson em jogo do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 23/07/2025 20:07

Deyverson entrou com processo na Justiça do Trabalho contra a SAF do Atlético-MG. Em ação expedida, nesta terça-feira (22), na 19ª Vara de Belo Horizonte, o atacante, atualmente no Fortaleza, cobra uma quantia de R$ 1.504.928,90 em verbas rescisórias. A informação é do portal "GE".

O valor deveria ser pago em dez parcelas de R$ 91.983,38, totalizando R$ 919.833,83. De acordo com o documento do processo, nenhum vencimento foi quitado, e o jogador pede a quantia total corrigida para a cotação atual.

A 19ª Vara pede esclarecimentos de pontos para defesa do atleta, com condição de pena de indeferimento da ação.

O atacante se destacou na campanha do Atlético na Copa Libertadores de 2024. Chegando no mata-mata em agosto, o atacante fez dois gols nas quartas e nas semifinais. Em março deste ano, ele se transferiu para o Fortaleza.

Finanças do Galo

Deyverson não é o único que acionou o Galo na Justiça recentemente. Na terça-feira (22), Rony pediu rescisão unilateral por falta de pagamento do FGTS, luvas e direitos de imagem, mas desistiu horas depois. Outros atletas notificaram extrajudicialmente o clube por falta de pagamentos direitos de imagem e premiações.

Em conversa com o elenco, a diretoria atleticana prometeu quitar todas as pendências até a semana que vem.