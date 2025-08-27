São Paulo - O São Paulo lançou, nesta quarta-feira (27), uma camisa azul em homenagem a Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional que morreu no dia 27 de agosto de 2024, dias depois de passar mal em jogo da Libertadores no Morumbis. O Tricolor Paulista informou que todo o valor de royalties do clube será revertido aos familiares do defensor.
“Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história.”
Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à… pic.twitter.com/9wRdJhQCQp
A camisa é azul, como da seleção uruguaia, e leva uma faixa nas cores do Nacional, onde está escrito: "Por Siempre Juan" (em português, "Para sempre Juan").
"Queríamos fazer uma pequena homenagem a Juan, que falecia nesta fatídica noite um ano atrás. Vamos fazer uma camisa que será lançada e uma parte dos valores vai para a família dele", disse o atacante São Paulino, Calleri.
Após o trágico episódio, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, afirmou que o clube pagará o salário por mais oito anos. Juan Izquierdo, aos 27 anos, deixou dois filhos e uma esposa.
Juan Izquierdo teve um mal súbito durante a partida entre São Paulo e Nacional (URU), válida pela Libertadores, no Morumbis, no dia 22 de agosto. Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde ficou internado.
Ele, porém, não resistiu e morreu no dia 27. Segundo o boletim médico, Izquierdo morreu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.
