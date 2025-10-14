Robinho Junior em treino do SantosRaul Baretta/SFC
Filho de Robinho está sendo observado pela Inter de Milão
Jogador, de 17 anos, atuou em apenas cinco jogos
Alerj celebra carreira de Zico com homenagem ao ídolo do Flamengo
Ex-jogador foi agraciado nesta terça-feira (14) no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro
Inglaterra garante vaga na Copa do Mundo; Portugal ainda não se classifica
A seleção portuguesa vencia a Hungria até a reta final do segundo tempo, mas levou o empate
João Fonseca perde para holandês e está fora do ATP 250 de Bruxelas
Brasileiro foi superado por 2 sets a 0 e deu adeus ao torneio na primeira rodada
CBF sinaliza desejo de renovar com Ancelotti até Copa de 2030
Italiano vem sendo bem avaliado pelos dirigentes brasileiros
CR7 se isola como o maior artilheiro da história das Eliminatórias para a Copa
O atacante português ultrapassou o guatemalteco Carlos Ruiz
