Robinho Junior em treino do SantosRaul Baretta/SFC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Robinho Junior, de 17 anos, que defende o Santos tem despertado interesse de alguns clubes de fora. De acordo com informações do portal "UOL", a Inter de Milão enviou olheiros ao Brasil para acompanhar a partida do Peixe contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.
LEIA MAIS: Bruno Guimarães cita 'apagão' no segundo tempo
A última partida do jovem foi no empate do Santos com o Grêmio por 1 a 1 no último dia 1º. Ele participou de apenas 12 minutos. A tendência é que ele ganhe mais oportunidades com Vojvoda nas próximas partidas do clube paulista.
LEIA MAIS: Fabrício Bruno se desculpa após derrota e faz pedido
No total, Robinho Junior, que se profissionalizou em 2025, entrou em campo em apenas cinco partidas pelo Santos na temporada. Ele não foi titular em nenhuma partida.
LEIA MAIS: Raphinha conta que pensou em deixar o Barcelona
O jovem é filho de Robinho, que defendeu o Santos em três oportunidades, tendo sido campeão do Brasileiro, em duas vezes, e da Copa do Brasil. O pai do jogador está preso desde março de 2024 na Penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo, condenado por estupro.