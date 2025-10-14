Robinho Junior em treino do Santos - Raul Baretta/SFC

Robinho Junior em treino do SantosRaul Baretta/SFC

Publicado 14/10/2025 18:20

Rio - O atacante Robinho Junior, de 17 anos, que defende o Santos tem despertado interesse de alguns clubes de fora. De acordo com informações do portal "UOL", a Inter de Milão enviou olheiros ao Brasil para acompanhar a partida do Peixe contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.

A última partida do jovem foi no empate do Santos com o Grêmio por 1 a 1 no último dia 1º. Ele participou de apenas 12 minutos. A tendência é que ele ganhe mais oportunidades com Vojvoda nas próximas partidas do clube paulista.

No total, Robinho Junior, que se profissionalizou em 2025, entrou em campo em apenas cinco partidas pelo Santos na temporada. Ele não foi titular em nenhuma partida.

O jovem é filho de Robinho, que defendeu o Santos em três oportunidades, tendo sido campeão do Brasileiro, em duas vezes, e da Copa do Brasil. O pai do jogador está preso desde março de 2024 na Penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo, condenado por estupro.