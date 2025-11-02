Após quase seis meses, Endrick reestreia pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol - Reprodução / X @Endrick

Espanha - Após quase seis meses sem jogar pelo Campeonato Espanhol, Endrick retornou aos gramados e finalmente estreou na temporada. Na vitória por 4 a 0 contra o Valência, no sábado (1), o brasileiro entrou no lugar de Mbappé e jogou por 11 minutos.

Primeira atuação sob o comando de Xabi Alonso, o jovem atacante não conseguiu chutar a gol, mas foi responsável pelo amarelo Javi Guerra, da equipe do Valência. Em um lance característico do jogador, Endrick arranca com a bola e é parado com falta pelo meio-campista espanhol.Em suas redes sociais, o brasileiro agradeceu a reestreia no Real Madrid e se mostrou feliz com a vitória.

"Muito feliz com a vitória de hoje e com minha estreia na temporada. Hala Madrid!", disse Endrick.

O atleta vive um momento de incertezas no clube merengue pela faltas de oportunidades devido a alta concorrência no setor ofensivo com nomes como o titular e estrela do time Mbappé, Brahim Diaz, Rodrygo e a promessa da base Gonzalo García.

Insatisfeito pelas faltas de minutos, o brasileiro e a diretoria do clube monitoram um possível empréstimo em janeiro para outra equipe da Europa. Um dos principais cotados, o Lyon já apresentou um plano de recuperação de carreira pra o jogador. O Palmeiras, time que o revelou, também analisa a situação.

No entanto, mesmo utilizando-o pouco e com as especulações de empréstimo, Xabi Alonso fez questão de elogiar Endrick. Em entrevista coletiva antes do jogo, o técnico espanhol manifestou a vontade de dar mais oportunidades ao jogador.

"Eu gostaria que ele tivesse jogado alguns minutos, mas desde que se recuperou, o calendário de jogos tem sido muito apertado e ele não teve oportunidade de jogar", disse Xabi Alonso.