Botafogo provocou o Flamengo ao relembrar manchete de jornais após o 6 a 0 em 1972 Reprodução do X

Publicado 15/11/2025 13:01

6 a 0 sobre o rival em 1972. A goleada histórica também aconteceu num 15 de novembro. A comemoração pelos 130 anos do Flamengo virou oportunidade para o Botafogo reacender uma lembrança que marcou gerações. Nas redes sociais, o clube alvinegro publicou uma provocação relembrando a vitória por

SEIS GOLS DE PRESENTE



No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6x0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de 'El Lobo' Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho! … pic.twitter.com/ZHz9UWktu3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 15, 2025

Na postagem, o Botafogo descreveu os lances que construíram o resultado histórico. Uma arte com recortes de jornais da época também compôs o material. Entre as manchetes, frases que resumiam o impacto do placar: "incrível", "covardia”, “festa de gols” e até "Flamengo perde em aniversário".



Como foi a goleada histórica

O duelo que completou 77 anos aconteceu diante de cerca de 40 mil torcedores no Maracanã. O Botafogo dominou o jogo desde o início e transformou a partida em uma tarde inesquecível, com show de Jairzinho, autor de três gols.



Além dele, Fischer marcou duas vezes e Ferretti fechou o placar histórico. Antes do sexto, a torcida alvinegra ironizou o adversário pedindo “chega!” nas arquibancadas.

"Seis gols de presente. No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6x0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de 'El Lobo' Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho!", postou o Botafogo.