Modric com a camisa da seleção croataDivulgação / Croácia

Publicado 04/12/2025 17:12

Rio - O meia Luka Modric, de 40 anos, tem a oportunidade de defender o Milan, da Itália, com uma idade considerada avançada. O croata exaltou a história do clube italiano, mas admitiu que seu desejo era ter encerrado sua carreira atuando no Real Madrid.

"Meu desejo mais sincero era me retirar em Madrid. Às vezes as coisas não acontecem como queremos. Mas não me arrependo de nada. Depois do Real, para onde quer que vás, é um passo abaixo. Vim para um clube que, pela sua história, está muito perto do Real. Era a situação ideal", disse em entrevista ao ex-treinador croata Slaven Bilic.

Modric defendeu o clube espanhol até a disputa do Mundial de Clubes. No total, ele conquistou seis títulos da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. A passagem dele foi de 13 anos.

O maior momento do meia no futebol aconteceu na Copa de 2018. Modric liderou a Croácia, que foi vice-campeã da competição, ao perder para a França na final. O croata foi eleito o melhor jogador do mundo naquele ano.