Modric admite frustração por não encerrar carreira no Real: 'Meu desejo sincero'
Jogador, de 40 anos, atua pelo Milan desde julho
Cano volta a treinar com bola e avança na recuperação de lesão no joelho
Argentino fez trabalhos separado do elenco
Messi coloca Brasil entre os favoritos e não garante presença na Copa de 2026: 'Espero estar lá'
Craque argentino disse que fará de tudo para disputar o Mundial
Saúl vê Flamengo prejudicado no Intercontinental: 'Injusto'
Espanhol não concorda com regulamento e admite que missão do Rubro-Negro será difícil
Barboza elogia diálogo do grupo do Botafogo com Davide Ancelotti: 'Tem ideia muito clara'
Argentino defendeu trabalho do técnico italiano
Botafogo tem interesse em lateral-direito da seleção do Uruguai
Jogador, de 21 anos, vem se destacando no seu clube atual
