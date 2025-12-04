Messi com a camisa da seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Messi com a camisa da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 04/12/2025 16:43

Rio - Um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi colocou o Brasil entre os favoritos para conquistar o título da Copa do Mundo de 2026. O craque argentino destacou o jejum da seleção brasileira, que não vence a competição desde 2002, e ressaltou a pressão de jogar como o atual campeão e defender a coroa pela primeira vez na carreira.

"É muito difícil vencer uma Copa. Ganhar uma tirou um peso enorme dos ombros. Jogar sem essa pressão é um alívio, mas, ao mesmo tempo, não garante nada, porque agora todos vão querer ganhar do atual campeão mundial. E há muitas seleções boas, como Espanha, a França novamente, a Inglaterra, o Brasil, que não é campeão há algum tempo, e também a Alemanha", disse em entrevista à "ESPN".

O astro da camisa 10 reforçou que fará "tudo o que for possível" para jogar a Copa do Mundo. O craque, porém, só estará em campo representando o selecionado de seu País se reunir condições físicas satisfatórias. "Eu espero poder estar lá. Já disse no passado que adoraria estar no torneio. No pior dos cenários, vou estar acompanhando pela TV...", disse Messi em entrevista à ESPN.

Principal jogador da Argentina, Messi não garantiu presença na Copa do Mundo de 2026. O craque reforçou que fará "tudo o que for possível" para jogar a competição, mas que só estará em campo representando o selecionado de seu país se reunir condições físicas satisfatórias para contribuir. Ele também vê a seleção argentina com condições de conquistar o título novamente.

"Eu espero poder estar lá. Já disse no passado que adoraria estar no torneio. No pior dos cenários, vou estar acompanhando pela TV (...) Creio que temos um grande grupo e podemos tentar de novo. Mas sabemos que, em competições de seleções, qualquer coisa pode te complicar muito. Às vezes você acerta a trave e cai fora, ou pode ser eliminado nos pênaltis. Na última Copa, mesmo a gente tendo vencido nos pênaltis, fomos superiores contra Holanda e França", afirmou.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. A Argentina é uma das cabeças de chave, assim como o Brasil, único país do mundo que foi cabeça de chave em todas as edições da competição. A seleção brasileira também é a única que participou de todas as edições.