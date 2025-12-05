Jhon Arias não conseguiu apresentar bom futebol até o momento no Wolverhampton - Reprodução

Publicado 05/12/2025 12:44

não vive bom momento pelo Wolvberhampton, lanterna do Campeonato Inglês.

Flamengo já se movimenta em busca de reforços para 2026 e tem um novo alvo definido, apesar de saber que não é fácil a contratação. Trata-se de Jhon Arias, ídolo do Fluminense e que, lanterna do Campeonato Inglês.

O interesse existe, mas ainda não foi aberta negociação, segundo a TV ESPN. A diretoria rubro-negra, entretanto, aguarda uma definição se o atacante colombiano irá seguir no clube inglês ou se será negociado na janela de transferências de janeiro.



Campeão da Libertadores de 2023 e dos Cariocas de 2022 e 2023, Arias tornou-se ídolo da torcida do Fluminense. Apesar disso, tinha o sonho de jogar na Europa e conseguiu a tão aguardada transferência após o Mundial de Clubes, em julho.



O Wolverhampton pagou 22 milhões de euros (R$ 142 milhões à época) e numa futura negociação pretende recuperar ao menos o investimento. O Tricolor incluiu uma cláusula de preferência num retorno ao Brasil. Entretanto, numa eventual proposta do rival Flamengo, teria que igualar o valor, o que é difícil de acontecer diante da disparidade financeira entre os dois.



Além de Arias, o Rubro-Negro também tem interesse em contratar o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, e o zagueiro Vitão, do Internacional.