Flamengo quer contratar Jhon Arias, ídolo do Fluminense, diz TV
Colombiano deixou o Tricolor no meio deste ano para jogar no Wolverhampton
Norris é o mais rápido em treino livre para GP de Abu Dhabi; Bortoleto é 6º
Piloto da McLaren mostra força para última corrida que definirá o campeão da temporada
Filipe Luís aponta o grande desafio para o Flamengo em 2026
Técnico quer que os jogadores tenham a mesma fome que mostraram nesta temporada
Zagueiro revela em programa gostar da namorada de outro jogador
Após repercussão, defensor do Nottingham Forest explica situação
Campeão olímpico e do UFC, Cejudo confirma que luta no UFC 323 será sua despedida do MMA
Prestes a fazer 39 anos de idade, Henry Cejudo foi campeão peso-mosca e peso-galo do UFC; saiba mais
CBF divulga áudios do VAR sobre pênalti e expulsão em Cruzeiro x Botafogo
Os dois lances aconteceram na reta final da partida
