Petkovic curte show da filha Ana Petkovic no Piscinão de Ramos - Marcelo Martins / Riotur

Publicado 01/01/2026 11:28 | Atualizado 01/01/2026 11:50

Rio - O Réveillon no Rio de Janeiro atraiu cerca de 5,1 milhões de pessoas em toda a cidade. Mais de 2,6 milhões estiveram presentes em Copacabana, mas em outro palco da cidade teve a ilustre presença do ex-jogador Petkovic. O sérvio compareceu ao palco SESC RJ do Piscinão de Ramos para acompanhar o show da filha Ana Petkovic.

Petkovic fez registros e aproveitou o show da filha, que é cantora. Além de Ana Petkovic, o palco SESC RJ do Piscinão de Ramos contou com shows de Sylvinho Blau Blau, MC Cacau, Grupo Balacobaco e da G.R.E.S Siri de Ramos e G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, que encerrou a festa cantando os seus melhores sambas, incluindo o do carnaval de 2026.

Ao todo, o Réveillon 2026 do Rio de Janeiro reuniu mais de 70 atrações musicais distribuídas em 13 palcos pela cidade, com uma combinação de música, arte e cultura. A principal festa, é claro, aconteceu na praia de Copacabana. A virada do ano na praia mais famosa da cidade contou com 19 balsas para o show pirotécnico de fogos, além de um show de drones.

Petkovic, de 53 anos, é um dos estrangeiros mais marcantes da história do futebol brasileiro. O ex-jogador sérvio ficou marcado pelas passagens por Vasco, Flamengo e Fluminense, mas também passou por Vitória, Goiás, Atlético-MG e Santos no Brasil. Além disso, também vestiu as camisas de clubes tradicionais da Europa, como o Real Madrid.