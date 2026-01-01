Petkovic curte show da filha Ana Petkovic no Piscinão de RamosMarcelo Martins / Riotur
No Réveillon do Piscinão de Ramos, Petkovic acompanha show da filha
Ana Petkovic se apresentou no palco do SESC RJ
Neymar, Vini Jr e mais: veja como foi o Réveillon dos jogadores
Craques curtiram a virada do ano com família e amigos
Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo
Alvinegro recusou investida por empréstimo
Fluminense anuncia parceria com a Puma e apresenta novos uniformes para 2026
Fornecedora alemã chega para ocupar o lugar da Umbro
Mbappé sofre entorse no joelho e vira desfalque no Real Madrid
Atacante francês ficará afastado por pelo menos três semanas
Fluminense realiza consulta por Savarino, do Botafogo
O camisa 10 foi peça fundamental para o Glorioso nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024
